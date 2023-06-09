Danla Bilic UEFA Şampiyonlar Festivali'nin açılışına katıldı! Sosyal medyayı ikiye böldü

Danla Bilic, önceki gün UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali'nin açılış törenine katıldı. Bilic'in verdiği pozlar ve paylaşı çok konuşuldu.

Danla Bilic, twitter hesabında "Ne demişler? Adını soyadını unut ama nereden geldiğini unutma... UEFA davetine icabet ettik" notuyla bir paylaşım yaptı.

Ünlü fenomen bu paylaşımı daha sonra kaldırdı ancak sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Bazı kullanıcılar; 'UEFA Şampiyonlar Festivali'ne davet edilecek kadar önemli biri tabi', 'Seni neden davet ettiler', diye eleştirirken bazı kullanıcılar Danla Bilic'in güzelliğine övgüler yağdırdı.

