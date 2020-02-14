Danla Bilic ve Danilo Zanna’dan kahkaha dolu anlar

Youtube için hazırladığı makyaj yapma videolarıyla çok kısa sürede popüler bir isim haline gelen Danla Bilic, bu sefer yemek yaptı. MasterChef jüri üyeliği ile ekranların sevilen yüzü olan İtalyan şef Danilo Zanna, Bilic’in Youtube kanalına misafir oldu. Danla Bilic, yayınladığı videosunda ünlü İtalyan şef Danilo Zanna ile 5 dakikada pizza yaptı.

Kahkaha dolu anların yaşandığı videoya, ikilinin hayranları yoğun ilgi gösterdi. Ekranların sevilen yüzü Danilo Zana, 5 dakikada pizza yapmanın püf noktalarına da değindi.