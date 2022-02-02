Danny Rose kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe'ye kiralanacağı konuşulan Danny Rose kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Sarı lacivert takım ara transfer çalışmaları sürdürürken, Premier Lig ekibi Watford'da forma giyen 31 yaşındaki deneyimli oyuncu Danny Rose'u kadrosuna katmak üzere teklif götürdü. Başarılı isim, İngiltere doğumlu bir sol bek olarak biliniyor.

DANNY ROSE KİMDİR?

2 Temmuz 1990 tarihinde ve Doncaster, İngiltere'de dünyaya gelen Danny Rose, defans bölgesinde görev yapan İngiliz bir millî futbolcudur. Son olarak Premier League takımlarından Watford forması giymektedir. 31 yaşındaki isim, 1,73 m (5 ft 8 in) boya sahiptir. Defans mevkiinde oynayıp, Watford'de 3 numaralı formayı giymektedir.

Altyapı kariyerinde daha önce 2005-2006 sezonunda Leeds United'de oynamıştır.

Profesyonel kariyerinde ise yer aldığı takımlar şöyledir;



Yıllar - Takım - Maç - (Gol)

2006-2007 - Leeds United - 0 - (0)

2007-2021 - Tottenham Hotspur - 156 - (8)

2009 - → Watford (kiralık) - 7 - (0)

2009 - → Peterborough United (kiralık) - 6 - (0)

2010-2011 - → Bristol City (kiralık) - 17 - (0)

2012-2013 - → Sunderland (kiralık) - 27 - (1)

2020 - → Newcastle United (kiralık) - 11 - (0)

2021 - Watford 5 - (0)

Toplamda 229 maçta 9 gol kaydetmiştir.

