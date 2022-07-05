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"Dans Hep Var” performansları sezon boyunca sürecek

05.07.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dans Hep Var” performansları sezon boyunca sürecek

İSTANBUL (AA) - Akbank Sanat Dans Atölyesi tarafından hayata geçirilen "Dans Hep Var" performansları sezon boyunca devam edecek.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, atölye, 22 yıldır çağdaş dans alanında Türkiye ve yurt dışından farklı dans sanatçılarına, koreograflara ve eğitmenlere sahne imkanı veriyor.

Hareketlerin kısıtlı olduğu bir dünyada dansın hep var olduğunu ortaya koyan performanslar, dansın sesini izleyiciyle şehirde, doğada, sahnede, evlerinde buluşturuyor.

Çağdaş dansı izleyicilerle yakınlaştırmayı ve bu alanda eser üreten tüm dansçılara, özellikle de genç dansçılara olanak sağlamayı ve ilham vermeyi hedefleyen proje, fiziksel ve çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.

Dansı sergilerden festivallere kadar birçok projeyle disiplinler arası bir etkileşim içerisinde bir araya getiren "Dans Hep Var" performanslarının tamamı Akbank Sanat Youtube kanalında yer alıyor.

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