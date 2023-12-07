Dans videosuyla boşandığını duyurmuştu! Nursel Ergin ve Murat Akyer sarmaş dolaş

"Gelinim Mutfakta" programının güzel sunucusu Nursel Ergin Murat Akyer ile el ele göz göze şarkı söylediği bir video ile boşandığını açıklamıştı. "Olan güzeldir. Maalesef sizin sevineceğiniz gibi konuştuğunuz gibi olaylar yaşanmadı. Ne Murat, ne ben birbirimizi üzmedik" diyen Nursel Ergin'in o videosu sosyal medyada gündem olmuştu.

'Gelinim Mutfakta' yarışmasının sunucusu Nursel Ergin, altı ay önce boşandığı eski eşi Murat Akyer ile barıştı. Çift, Şevval Sam'ın sahne aldığı geceye eşi Murat Akyer ile katıldı.

Snob Magazin'in haberine göre; ikili, konseri sarmaş dolaş dinledi. Çift, "İki ay önce barıştık. Daha fazla birbirimizin hasretine dayanamadık. Şimdilik çok güzel gidiyor. Yeniden evlilik neden olmasın?" dedi.





