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Dans videosuyla boşandığını duyurmuştu! Nursel Ergin ve Murat Akyer sarmaş dolaş

07.12.2023 13:31 | Son Güncelleme:
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Nursel Ergin, 2017 yılında evlendiği Murat Akyer ile boşandığını sosyal medyada yaptığı bir video ile paylaşmıştı. Boşanmadan bir süre sonra Şevval Sam'ın konserinde sarmaş dolaş şekilde görüntülendi.

Dans videosuyla boşandığını duyurmuştu! Nursel Ergin ve Murat Akyer sarmaş dolaş

"Gelinim Mutfakta" programının güzel sunucusu Nursel Ergin Murat Akyer ile el ele göz göze şarkı söylediği bir video ile boşandığını açıklamıştı. "Olan güzeldir. Maalesef sizin sevineceğiniz gibi konuştuğunuz gibi olaylar yaşanmadı. Ne Murat, ne ben birbirimizi üzmedik" diyen Nursel Ergin'in o videosu sosyal medyada gündem olmuştu.

'Gelinim Mutfakta' yarışmasının sunucusu Nursel Ergin, altı ay önce boşandığı eski eşi Murat Akyer ile barıştı. Çift, Şevval Sam'ın sahne aldığı geceye eşi Murat Akyer ile katıldı.

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Snob Magazin'in haberine göre; ikili, konseri sarmaş dolaş dinledi. Çift, "İki ay önce barıştık. Daha fazla birbirimizin hasretine dayanamadık. Şimdilik çok güzel gidiyor. Yeniden evlilik neden olmasın?" dedi.

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