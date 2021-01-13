Darıca Spor Salonu tamamlandı

Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde özgün mimari ile inşa edilen ve 34 milyon 334 bin TL’ye mal olan spor salonunda tüm imalatlar tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca’ya 34 milyon 334 bin TL’ye mal olan modern bir spor tesisi daha kazandırdı. İçerisinde birçok spor branşının yapılmasına imkan verecek olan spor salonundaki tüm imalatlar tamamlandı. Özgün mimarisi ile Bağlarbaşı Mahallesi’nde inşa edilen spor salonunda temizlik çalışmaları yapılıyor. Bin 800 kişilik seyirci tribünü bulunacak spor salonu bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek. Yapı Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde inşa edilen spor salonunda asma tavan, korkuluk montajları, ahşap plak asma tavan, iç doğrama cam takılması, zemin mekanik ve elektrik imalatlar, boya işleri ve kapı montajları imalatları gibi pek çok son imalat çalışmaları tamamlandı.

Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alıyor. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunuyor. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol ve voleybol sahası oluşturuldu. Zemin katta ayrıca VIP odası, sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alıyor. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası, güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma- duş-tuvalet alanları, engelli soyunma- duş-tuvalet alanları ve depo bulunuyor.



