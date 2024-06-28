Darmadağınık nasıl yazılır? Darmadağınık ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizde bazı sözcükler ayrı, bazı sözcükler ise bitişik kullanılmaktadır. Bu noktada darmadağınık yazımı ile alakalı yaygın olarak yazım hatası yapılmaktadır. Yazım hatalarını önlemek ve kelimeleri doğru bir şekilde yazıya aktarmak, dilimizi güzel kullanmamız yönünden oldukça önemlidir. Türk Dil Kurumuna ait olan, kullanıcılara kelimelerin hem yazımı hem de söyleniş biçimi ile ilgili en güncel bilgileri sunan sözlük sitesi sayesinde yazım hatalarını ortadan kaldırmak mümkün olmaktadır.

Darmadağınık nasıl yazılır?

Darmadağınık kelimesi hem sohbetlerde hem de yazışmalarda yaygın olarak karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bazı kelimeler çok sık kullanılmasına rağmen yazıya dökülürken genellikle yazım şeklinde hata yapılmaktadır. Darmadağınık sözcüğü de yazım stilinde sıklıkla imla yanlışı görülen kelimelerden biridir.

Bu kelimenin nasıl yazıldığı ve nasıl okunduğu bilgisine TDK sözlükleri sayfasından kolayca ulaşılabilmektedir. Ayrıca bu sözlük sayfası içerisinde kelimelerin hangi anlamlarda kullanıldığı, cümle içerisinde nasıl geçtiği gibi bilgiler de bulunmaktadır. Darmadağınık kelimesini manasını bilerek kullanmak, cümlelerde anlam bozukluğunun görülme oranını önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu bağlamda darmadağınık TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(Sıfat) Darmadağın ve çok karışık.

Darmadağınık ayrı mı yazılır?

Darmadağınık sözcüğü bir birleşik sıfat olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelime pek çok yazılı mecrada “darma dağınık” şeklinde ayrı yazılarak kullanılmaktadır. Birleşik kelimelerin yazımında yaygın olarak hataya düşüldüğü için darmadağınık bitişik mi yazılır konusu büyük bir önem taşımaktadır.

Türk Dil Kurumuna ait olan güncel Türkçe sözlük sitesi ziyaret edildiğinde bu kelimenin doğru yazım stilinin “darmadağınık” şeklinde bitişik kullanılması gerektiği bilgisine ulaşmaktayız. Bu sözcüğün ayrı olarak yazılması, TDK kapsamında doğru olarak kabul edilmemektedir. Darmadağınık kelimesi kalıplaşmış birleşik sıfatlar arasında bulunduğundan her daim bitişik olarak kullanılır. Tüm bu bilgileri göz önüne aldığımızda darmadağınık doğru yazılışı şöyledir:

Darmadağınık (doğru kullanım)

Darma dağınık (yanlış kullanım)





