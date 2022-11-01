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Darmaduman'ın Ece'si Aslıhan Malbora'nın sevgilisi bakın kim çıktı! 9 yıllık büyük aşk...

01.11.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kuruş dizisinde yakaladığı çıkış sonrası ekranların aranan yüzlerinden olan Aslıhan Malbora, Darmaduman dizisiyle televizyona geri döndü. Özel yaşamıyla merak uyandıran Aslıhan Malbora'nın sevgilisi bakın kim çıktı.

Darmaduman'ın Ece'si Aslıhan Malbora'nın sevgilisi bakın kim çıktı! 9 yıllık büyük aşk...

Başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan ve Aytaç Şaşmaz ile paylaştığı Darmaduman dizisinde 'Ece' karakterine hayat veren Aslıhan Malbora'nın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

27 yaşındaki güzel oyuncu, Afyon'da doğup büyüdü. Üniversite eğitimi için İstanbul'a taşınan yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümünü okudu.

Darmaduman'ın Ece'si Aslıhan Malbora'nın sevgilisi bakın kim çıktı! 9 yıllık büyük aşk...

Öğrenciyken oyunculuğa ilgi duyan Aslıhan Malbora, çeşitli reklam filmlerinde rol aldı.

Darmaduman'ın Ece'si Aslıhan Malbora'nın sevgilisi bakın kim çıktı! 9 yıllık büyük aşk...

Aslıhan Malbora'nın ilk projesi, 2017 yılında yayınlanan Seven Ne Yapmaz dizisi oldu. Sonrasında Kalbimin Sultanı, Ağlama Anne, Her Yerde Sen, Oluversin Gari ve Aile Hükümeti gibi projelerde kamera karşısına geçti. Üç Kuruş dizisinde Ekin Koç'un partneri olan Aslıhan Malbora'nın Darmaduman dizisindeki rol arkadaşı ise Aytaç Şaşmaz oldu.

Darmaduman'ın Ece'si Aslıhan Malbora'nın sevgilisi bakın kim çıktı! 9 yıllık büyük aşk...

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Aslıhan Malbora, üniversite yıllarında tanıştığı Metin Temel ile aşk yaşıyor.

Darmaduman'ın Ece'si Aslıhan Malbora'nın sevgilisi bakın kim çıktı! 9 yıllık büyük aşk...

9 yıldır birlikte olan ikili, mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Darmaduman'ın Ece'si Aslıhan Malbora'nın sevgilisi bakın kim çıktı! 9 yıllık büyük aşk...

İkilinin aşk dolu paylaşımlarına övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Darmaduman'ın Ece'si Aslıhan Malbora'nın sevgilisi bakın kim çıktı! 9 yıllık büyük aşk...

Darmaduman'ın Ece'si Aslıhan Malbora'nın sevgilisi bakın kim çıktı! 9 yıllık büyük aşk...

Darmaduman'ın Ece'si Aslıhan Malbora'nın sevgilisi bakın kim çıktı! 9 yıllık büyük aşk...

Darmaduman'ın Ece'si Aslıhan Malbora'nın sevgilisi bakın kim çıktı! 9 yıllık büyük aşk...


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