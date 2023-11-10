YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri 12 Kasım'da açılacak

Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri 12 Kasım'da açılacak

10.11.2023 10:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracak vizyoner bir proje olan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 12 Kasım'da açılacağını bildirdi.

Göktaş, Mayıs 2022'de İstanbul Arnavutköy Yassıören'de temeli atılan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların ve koruma altındaki çocukların her türlü ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan Göktaş, Darülaceze'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlattı.

Göktaş, "1895'ten beri ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Darülaceze'nin misyonunu koruyarak gerçekleştirdiğimiz Sosyal Yaşam Şehri Projemiz, kurumun tarihi ve sosyal mirasının gelecek nesillere taşınmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"23 BLOK, YAKLAŞIK 1000 YATAK KAPASİTELİ"

Projenin 150 bin metrekare alan üzerine, yatay mimari prensibiyle zemin artı 3 kattan oluşacak şekilde tasarlandığını bildiren Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

"Sağlıklı, yatağa bağlı, Alzheimer ve demanslı, bağışçı sakinler ile koruma altında olan çocuklara yönelik birimleri içeren 11 bloktan oluşuyor. Tamamı 23 blok, yaklaşık 1000 yatak kapasiteli tesisten oluşan komplekste odalar tek, 2, 3 ve 4 kişilik olacak şekilde tasarlandı. Tesiste sağlık kontrollerinin yapılacağı poliklinik, çocuk yuvası, rehabilitasyon ve sosyal merkez, iş atölyeleri ile cami, kilise ve havra olmak üzere ibadet yapıları da yer alıyor. Rehabilitasyon-sosyal merkez içerisinde fitness, fizik tedavi ve hamamın yer aldığı tesiste, peyzaj alanında yürüyüş yolları, farklı oturma grupları, bisiklet yolları, göletler, hobi bahçeleri düzenlendi. Yerleşke içerisindeki ulaşım ise elektrikli araçlarla sağlanacak."

Darülaceze'nin sosyal hizmet anlamında sadece Türkiye için değil tüm dünya için çok değerli bir model olduğunu belirten Göktaş, Darülaceze'nin kıymetli bir miras, yeni Sosyal Yaşam Şehri'nin de aynı şekilde özgün, geçmişle bağını koparmayan, günümüzün imkanlarını azami şekilde kullanan bir model olduğunu belirtti.

Göktaş, "Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracak vizyoner bir proje olan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehrimizin açılışını, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 12 Kasım'da gerçekleştireceğiz. Dünyada örneği olmayan projemiz ile din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara, kimsesiz yavrularımıza el uzatacağız." değerlendirmesini yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar’da Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde ‘Zaman Kapsülü’ projesiAvcılar’da Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde ‘Zaman Kapsülü’ projesi
Osmaneli’nde 10 Kasım Atatürk’ü anma programı düzenlendiOsmaneli’nde 10 Kasım Atatürk’ü anma programı düzenlendi
Sular boşa akıyor ESKİ sıraya alıyorSular boşa akıyor ESKİ sıraya alıyor
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 10 Kasım Cuma

İmsak
05:54
Sabah
07:20
Öğle
12:37
İkindi
15:20
Akşam
17:45
Yatsı
19:05

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Cuma

Mehtap akin eczanesi
Pursaklar
Berlin eczanesi
Polatli
Poyraz eczanesi
Cubuk
Nur eczanesi
Camlidere
Talat eczanesi
Altindag
Özlemin eczanesi
Cankaya
Özer eczanesi
Mamak
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.