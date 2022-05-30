Darüşşafaka Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? | ING Basketbol Süper Ligi yarı final

ING Basketbol Süper Ligi yarı final maçında bu akşam Fenerbahçe deplasmanda Darüşşafaka'ya konuk olacak. Serinin dördüncü maçında karşı karşıya gelecek olan iki takım, final koltuğunu kapmak için kıyasıya mücadele edecek. Kritik mücadele öncesinde basketbolseverler Darüşşafaka Fenerbahçe Beko maçının canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Darüşşafaka Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

DARÜŞŞAFAKA FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Darüşşafaka Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi yarı final mücadelesi bu akşam ekranlara gelecek. Saat 20.30’da başlayacak karşılaşma TRT Spor, Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE SERİDE 2-1 ÜSTÜN!

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ilk iki maç ve Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan bir maç sonrası Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor.

FENERBAHÇE KAZANIRSA FİNAL KOLTUĞUNU GARANTİLEYECEK

Serinin ilk karşılaşmasını Fenerbahçe Beko 94-69 kazanırken, ikinci müsabakadan Darüşşafaka, 82-81 galip ayrıldı. Serinin üçüncü maçında ise Fenerbahçe Beko deplasmanda Darüşşafaka'yı kendi sahasında 73-69'luk skorla geçti. Böylelikle seride 2-1 öne geçen Fenerbahçe bu akşam oynanacak olan mücadeleyi kazanması halinde finale yükselen ilk takım olacak.



