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Darüşşafaka Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? | ING Basketbol Süper Ligi yarı final

30.05.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darüşşafaka Fenerbahçe Beko ING Basketbol Süper Ligi yarı final maçı akşam sporseverlere oldukça heyecan verici anlar yaşatmayacak devam edecek. Yarı final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe, Darüşşafaka'nın sahasına konuk olacak. Seride 2-1'lik üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, bu maçı da kazanıp final koltuğuna yerleşmek için mücadele edecek. Peki, Darüşşafaka Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Darüşşafaka Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? | ING Basketbol Süper Ligi yarı final

ING Basketbol Süper Ligi yarı final maçında bu akşam Fenerbahçe deplasmanda Darüşşafaka'ya konuk olacak. Serinin dördüncü maçında karşı karşıya gelecek olan iki takım, final koltuğunu kapmak için kıyasıya mücadele edecek. Kritik mücadele öncesinde basketbolseverler Darüşşafaka Fenerbahçe Beko maçının canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Darüşşafaka Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

DARÜŞŞAFAKA FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Darüşşafaka Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi yarı final mücadelesi bu akşam ekranlara gelecek. Saat 20.30’da başlayacak karşılaşma TRT Spor, Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

fenerbahçe darüşşafaka

FENERBAHÇE SERİDE 2-1 ÜSTÜN!

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ilk iki maç ve Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan bir maç sonrası Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor.

fenerbahçe darüşşafaka maçı

FENERBAHÇE KAZANIRSA FİNAL KOLTUĞUNU GARANTİLEYECEK

Serinin ilk karşılaşmasını Fenerbahçe Beko 94-69 kazanırken, ikinci müsabakadan Darüşşafaka, 82-81 galip ayrıldı. Serinin üçüncü maçında ise Fenerbahçe Beko deplasmanda Darüşşafaka'yı kendi sahasında 73-69'luk skorla geçti. Böylelikle seride 2-1 öne geçen Fenerbahçe bu akşam oynanacak olan mücadeleyi kazanması halinde finale yükselen ilk takım olacak.


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Fenerbahçe Beko
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