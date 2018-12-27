Darüşşafaka Tekfen 79 - 75 Olympiakos (THY Euroleague)

İkinci yarıya da sert savunmayla giren Darüşşafaka Tekfen, özellikle Brown ve Douglas'ın etkili performansıyla 25. dakikada farkı 19 sayıya kadar yükseltti: 58-39. Çeyreğin ortalarında yeşil-siyahlıların temposu düşerken dış atışlardan sayılar bulan Olympiakos, 14-2'lik seri yakaladı ve periyodun bitimine 10 saniye kala farkı 7 sayıya indirdi: 60-53. Darüşşafaka Tekfen, Yunanistan temsilcisi karşısında final periyoduna da 60-53 önde gitti.

Son periyot oldukça tempolu başladı. Taraftarının da desteğiyle hücumda ritmini tekrar bulan Darüşşafaka Tekfen, 32. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 66-55. Toupane ve Strelnieks ile üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan Olympiakos, üst üste top kayıpları yapan ve boş atışlardan yararlanamayan yeşil-siyahlı ekip karşısında 38. dakikada farkı 3 sayıya düşürdü: 72-69. Darüşşafaka Tekfen, Douglas'ın kritik basketleriyle bitime 1 dakika 11 saniye kala skoru 76-69'a getirdi. Printezis ve Strelnieks'le sayılar kaydeden Yunanistan ekibi bitime 15 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 76-74. Son bölümler karşılıklı serbest atışlarla geçilirken hata yapmayan Darüşşafaka Tekfen, maçı 79-75 kazandı.

Maç öncesinde Darüşşafaka Spor Kulübü Başkanı Ümit Başkırt, geçen sezon Darüşşafaka ile ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon Olympiakos'u çalıştıran başantrenör David Blatt'e şampiyonluk yüzüğü ve plaket takdim etti.

BLATT'E PLAKET

Darüşşafaka Tekfen, geçen sezon EuroCup şampiyonluğu yaşadığı eski Başantrenörü David Blatt’i unutmadı. THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında oynanan Darüşşafaka Tekfen - Olympiacos maçı öncesinde eski Başantrenör David Blatt’e şampiyonluk yüzüğü ve plaket takdim edildi. Darüşşafaka’nın ardından Olympiacos’un başına geçen deneyimli çalıştırıcıya şampiyonluk yüzüğü ile teşekkür plaketini Darüşşafaka Başkanı Ümit Başkırt takdim etti.