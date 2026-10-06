Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Transferde köprü olacak

İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ara transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe yönetimi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Yasin Ayari'yi transfer listesinin ilk sırasına yerleştirdi. 10+4 yabancı kuralına uygun profili ve potansiyeliyle dikkat çeken 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için sarı-lacivertli kulübün kısa süre içinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

FERDİ KADIOĞLU KÖPRÜ OLACAK

Fenerbahçe'nin, Brighton'da kariyerini sürdüren Ferdi Kadıoğlu'nun kulüpteki varlığından ve Ayari ile olan bağından faydalanarak transfer sürecini hızlandırmayı hedeflediği ifade edildi. Brighton ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun transferinde, Ferdi'nin ikna sürecinde önemli bir rol üstlenebileceği vurgulandı.

GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın radarında yer alan ancak İngiliz ekibiyle anlaşma sağlanamadığı için transferi gerçekleşmeyen Yasin Ayari için Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, ara transfer döneminde yüksek maliyetli engelleri aşmak için Formula arayışında olduğu ve oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakabileceği ifade ediliyor.