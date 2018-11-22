Darüşşafaka Tekfen 88 - 93 Anadolu Efes

İkinci çeyreğe Motum'un üç sayılık basketiyle başlayan Anadolu Efes, 11. dakikada öne (24-25) geçse de Kartal Özmızrak'la iç ve dış atışlardan sayılar bulan Darüşşafaka Tekfen, 15. dakikada farkı 6 sayıya (34-28) çıkardı. Eric ve Evans'la pota altından basketler üreten yeşil-siyahlı ekip, soyunma odasına 46-42 üstün gitti.

İkinci yarıda savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, Beaubois'in arka arkaya kaydettiği üç sayılık basketlerle üstünlüğü ele geçirdi ve 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 50-61. Hücumda ritmini kaybeden ve sayı bulmakta zorluk çeken rakibi karşısında 25. dakikada farkı 15 sayıya (52-67) çıkartan lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna da 74-60 önde girdi.

Son çeyreğe hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla başlayan Darüşşafaka Tekfen, 33. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 68-77. Dunston beş faulle oyundan çıktıktan sonra savunmada direnci kırılan Anadolu Efes karşısında Eric'le pota altından, Evans ve Peiners'la dış atışlardan basketler bulan Darüşşafaka Tekfen, 38. dakikada farkı 3 sayıya kadar (83-86) düşürdü. Çabuk toparlanan ve Moerman ile Beaubois'in sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, sahadan 93-88 galip ayrıldı.

