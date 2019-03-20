Darüşşafaka Tekfen 91 - 85 Khimki (THY Euroleague)

Karşılaşmaya iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, top kayıplarının ardından ritmini kaybetti ve 5. dakika 8-8'lik eşitlikle geçildi. Yeşil-siyahlıların Evans'la kaydettiği basketlere boyalı alanda Monia ve Mickey'in kolay sayılarıyla karşılık veren Khimki, birinci periyodu 23-17 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe üç sayılık basketlerle giriş yapan Rusya ekibi, 11. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 17-29. Ardından savunmada ve hücumda toparlanan Darüşşafaka Tekfen, Douglas ve Evans'ın etkili performansıyla 16-0'lık seri yakaladı ve Khimki karşısında 15. dakikada skoru 33-29'a getirdi. Periyodun orta bölümü Shved ve Douglas'ın karşılıklı sayılarına sahne oldu. Çeyreğin son anlarında hızlı hücumdan Peiners'le sayılar bulan ev sahibi takım, soyunma odasına 48-46 üstün gitti.

İkinci yarıya pota altını etkili kullanarak başlayan Darüşşafaka Tekfen, Mert Akay, Evans, Eric ve Kidd'in sayılarıyla 23. dakikada farkı 11 sayıya (57-46) çıkardı. Markovic'in asistleriyle aynı şekilde pota altında Jenkins ve Mickey'le basketler kaydeden Khimki, 27. dakikada farkı 3 sayıya düşürdü: 57-54. Yeşil-siyahlı ekibin top kayıplarının ardından Shved'le skor üreten Rusya temsilcisi, üçüncü çeyreği 65-63 önde tamamladı.