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Darüşşafaka Tekfen 91 - 85 Khimki (THY Euroleague)

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 20.03.2019 22:53 | Son Güncelleme

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği Rusya temsilcisi Khimki'yi 91-85 yenerek 6 maç aradan sonra sahadan galip ayrıldı. Yeşil-siyahlılar, 4. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 18. kez mağlup oldu.

Darüşşafaka Tekfen 91 - 85 Khimki (THY Euroleague)

Karşılaşmaya iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, top kayıplarının ardından ritmini kaybetti ve 5. dakika 8-8'lik eşitlikle geçildi. Yeşil-siyahlıların Evans'la kaydettiği basketlere boyalı alanda Monia ve Mickey'in kolay sayılarıyla karşılık veren Khimki, birinci periyodu 23-17 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe üç sayılık basketlerle giriş yapan Rusya ekibi, 11. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 17-29. Ardından savunmada ve hücumda toparlanan Darüşşafaka Tekfen, Douglas ve Evans'ın etkili performansıyla 16-0'lık seri yakaladı ve Khimki karşısında 15. dakikada skoru 33-29'a getirdi. Periyodun orta bölümü Shved ve Douglas'ın karşılıklı sayılarına sahne oldu. Çeyreğin son anlarında hızlı hücumdan Peiners'le sayılar bulan ev sahibi takım, soyunma odasına 48-46 üstün gitti.

İkinci yarıya pota altını etkili kullanarak başlayan Darüşşafaka Tekfen, Mert Akay, Evans, Eric ve Kidd'in sayılarıyla 23. dakikada farkı 11 sayıya (57-46) çıkardı. Markovic'in asistleriyle aynı şekilde pota altında Jenkins ve Mickey'le basketler kaydeden Khimki, 27. dakikada farkı 3 sayıya düşürdü: 57-54. Yeşil-siyahlı ekibin top kayıplarının ardından Shved'le skor üreten Rusya temsilcisi, üçüncü çeyreği 65-63 önde tamamladı.

Mücadelenin son çeyreği karşılıklı basketlerle başladı. Khimki savunmasını Eric'le zorlayan Darüşşafaka Tekfen, pota altından ve üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 34. dakikayı 76-70 önde geçti. Eric'le boyalı alandaki etkinliğini sürdüren ev sahibi ekip, son 2,5 dakikaya da 84-78 üstün girdi. Son bölümde boş atışlardan yararlanamayan yeşil-siyahlılar karşısında Shved ve Mickey ile isabetler bulan konuk ekip, bitime 24 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 87-85. Son hücumdan yararlanamayan Khimki önünde serbest atış çizgisinde hata yapmayan Darüşşafaka Tekfen, maçı 91-85 kazandı.

Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Sergio Silva (Portekiz), Ingus Baumanis (Letonya)
Darüşşafaka Tekfen: Douglas 20, Muhammed Baygül, Kidd 6, Evans 20, Eric 22, Mert Akay 6, Emircan Koşut, Berk Demir 4, Doğuş Özdemiroğlu 5, Peiners 5, Diebler 3
Khimki: Harrison 9, Jenkins 2, Shved 31, Thomas 4, Zubkov 6, Crocker, Markovic 5, Monia 6, Mickey 22
1. Periyot: 17-23
Devre: 48-46
3. Periyot: 63-65
Beş faulle çıkan: 39.56 Thomas (Khimki)

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Anahtar Kelimeler:
Darüşşafaka Tekfen Khimki THY Euroleague

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