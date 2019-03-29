Darüşşafaka Tekfen 92 - 87 Bayern Münih

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Emilio Perez (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan)

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 26, Mert Akay, Kidd 8, Evans 20, Eric 6, Kartal Özmızrak 13, Berk Demir 2, Doğuş Özdemiroğlu 9, Oğuz Savaş 2, Peiners, Diebler 6

Bayern Münih: Dedovic 20, Jovic 10, Koponen 23, Lucic 9, Radosevic 8, Barthel 8, Dangubic, King, Lo, Williams 5, Booker 4

1. Periyot: 14-27

Devre: 44-50

3. Periyot: 65-67

Karşılaşmaya etkili başlayan Bayern Münih, pota altından bulduğu sayılarla 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 6-17. Farkı bir ara 16 sayıya (6-22) kadar yükselten Almanya temsilcisi, hücumda düşük yüzdeyle oynayan Darüşşafaka Tekfen karşısında birinci periyodu 27-14 üstün tamamladı.

Ev sahibi ekip, ikinci çeyreğe iyi bir başlangıç yaptı. Evans, Diebler ve Kartal Özmızrak'la üç sayılık basketler kaydeden Darüşşafaka Tekfen, 13. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 26-29. Tempolu geçen mücadelede pota altındaki etkinliğini sürdüren Bayern Münih, Doğuş Özdemiroğlu'nun üst üste dış atış isabetlerine rağmen soyunma odasına 50-44 önde girdi.