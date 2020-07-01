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Darüşşafaka Tekfen, Ryan Luther'i kadrosuna kattı

BASKETBOL HABERLERİ  | 01.07.2020 13:54 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li oyuncu Ryan Luther'i renklerine bağladı.

Darüşşafaka Tekfen, Ryan Luther'i kadrosuna kattı

Darüşşafaka Tekfen, 1995 doğumlu ABD'li uzun forvet Ryan Shanahan Luther ile anlaşma sağladı.

Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite yıllarını Pittsburgh ve Arizona gibi gelenek sahibi okulların basketbol takımlarında geçiren 206 cm boyundaki oyuncumuz, profesyonel kariyerine Letonya'nın BK Ventpils ile adım attı. Takımının Letonya Ligi ve FIBA Europe Cup mücadelelerinde başarılı bir sezon geçiren 24 yaşındaki yeni transferimiz, yerel ligde maç başına 10.6 sayı, 7.3 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla oynarken, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 41'lik isabet buldu. Takımının çeyrek final oynadığı Avrupa macerasında ise yine iyi bir performans sergileyerek 12 sayı, 9 ribaund ve 2 asist ortalamaları tutturan oyuncumuz, FIBA Europe Cup'ta da yüzde 48 üçlük isabeti ile oynadı.

2020-21 sezonunda sporcumuza Darüşşafaka Tekfen forması ile nice başarılar diliyor, bir kez daha Daçka'ya hoşgeldin diyoruz."

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