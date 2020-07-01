Darüşşafaka Tekfen, Ryan Luther'i kadrosuna kattı

Darüşşafaka Tekfen, 1995 doğumlu ABD'li uzun forvet Ryan Shanahan Luther ile anlaşma sağladı.
Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Üniversite yıllarını Pittsburgh ve Arizona gibi gelenek sahibi okulların basketbol takımlarında geçiren 206 cm boyundaki oyuncumuz, profesyonel kariyerine Letonya'nın BK Ventpils ile adım attı. Takımının Letonya Ligi ve FIBA Europe Cup mücadelelerinde başarılı bir sezon geçiren 24 yaşındaki yeni transferimiz, yerel ligde maç başına 10.6 sayı, 7.3 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla oynarken, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 41'lik isabet buldu. Takımının çeyrek final oynadığı Avrupa macerasında ise yine iyi bir performans sergileyerek 12 sayı, 9 ribaund ve 2 asist ortalamaları tutturan oyuncumuz, FIBA Europe Cup'ta da yüzde 48 üçlük isabeti ile oynadı.
2020-21 sezonunda sporcumuza Darüşşafaka Tekfen forması ile nice başarılar diliyor, bir kez daha Daçka'ya hoşgeldin diyoruz."
Fenerbahçe'den sağ beke bir takviye daha
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu
Yılın transferi gerçekleşti
Fatih Terim'den imalı paylaşım
Ahmet Ağaoğlu'na ceza geldi!
Menajerlere en çok ödeme yapan kulüpler açıklandı
Beşiktaş'ın ilk transferi Gürcistan'dan!
Bayern Münih transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon kadrosu belirleniyor
Beşiktaş'a Manchester City'li kaleci
6 yıl hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü!
Serie A'ya yükselen ilk takım belli oldu
18 futbolcunun korona virüs testi pozitif!
Okuyucu Yorumları 0 yorum