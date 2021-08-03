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Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

03.08.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.40'da ve 7,60 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,26 kilometre olarak ölçüldü.

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