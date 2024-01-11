Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Muğla’nın Datça ilçesine 27 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde saat 00.40’da 14.82 kilometre derinlikte 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Çık kısa süren depremi en fazla hisseden Datçalılar oldu.

Datça’da vatandaşlar sokağa çıkmazken, kısa süren deprem sonrası bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıktı. Datça’da oturan Nurettin Aslanoğlu isimli vatandaş, “Yeni uyumuştuk. Uyur uyumaz hissettik. Kalktık ve balkonda duruyoruz. Herhangi bir şey yok” dedi.

4,3 şiddetindeki deprem sonrası Datça genelinden de şu ana kadar yetkililere ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığı öğrenildi.

