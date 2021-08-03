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Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

03.08.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 15.38'de ve 7,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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deprem Ege Denizi

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