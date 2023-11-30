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Datça’da 43 düzensiz göçmen yakalandı, 28 göçmen kurtarıldı

30.11.2023 08:30 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarılırken, 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça’da 43 düzensiz göçmen yakalandı, 28 göçmen kurtarıldı

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye kurtarma botları sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına fiber tekne içinde Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça açıklarında yaşanan ikinci düzensiz göç olayında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına gitmeye çalışan hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça’da 43 düzensiz göçmen yakalandı, 28 göçmen kurtarıldı

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