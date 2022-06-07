YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı

Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı

07.06.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla, deniz dibi temizliği yapıldı.

Kaymakamlığın düzenlediği etkinlikte 6 gönüllü dalgıç Datça Limanı'nda temizlik çalışması yaptı.

"Sıfır Atık" temasıyla yapılan ve yaklaşık 2 saat süren temizlikte denizden, cam, plastik şişe, halı, çöp kutusu, sandalye, otomobil ile traktör lastiği çıkarıldı.

Kaymakam Mesut Çoban, gazetecilere, doğayı koruyarak gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını açıkladı:Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını açıkladı:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakaları yapıldıTurkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakaları yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Datça

Muğla Namaz Vakitleri 7 Haziran Salı

İmsak
03:55
Sabah
05:39
Öğle
13:10
İkindi
17:02
Akşam
20:31
Yatsı
22:08
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Akşam erotik dans sabah öpüşme! Aşk üçgeni gündemde

Akşam erotik dans sabah öpüşme! Aşk üçgeni gündemde

Yıllarca iki büklüm yaşadı! Doktorlar bile ameliyatı reddetti

Yıllarca iki büklüm yaşadı! Doktorlar bile ameliyatı reddetti

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

İğrenç olay! Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

İğrenç olay! Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

Kilo vermek için kendinizi paralamayın! İşte yapmanız gereken

Kilo vermek için kendinizi paralamayın! İşte yapmanız gereken

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.