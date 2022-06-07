Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla, deniz dibi temizliği yapıldı.
Kaymakamlığın düzenlediği etkinlikte 6 gönüllü dalgıç Datça Limanı'nda temizlik çalışması yaptı.
"Sıfır Atık" temasıyla yapılan ve yaklaşık 2 saat süren temizlikte denizden, cam, plastik şişe, halı, çöp kutusu, sandalye, otomobil ile traktör lastiği çıkarıldı.
Kaymakam Mesut Çoban, gazetecilere, doğayı koruyarak gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.
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