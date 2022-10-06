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Datça'da Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

06.10.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça'da Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Datça'da Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Muğla'nın Datça ilçesinde, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında "Sağ­lık İçin Sağ­lı­ğa Yü­rü­yo­ruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında bir araya gelen Datça Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi çalışanları ile Şehit Ersoy Yo­rul­maz Ana­do­lu Li­se­si öğrencileri, ellerinde taşıdıkları "Sağlıklı beslen hareket et kilolara veda et", "Sağlık için hareket edin", "Sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz" yazılı dövizlerle Şen­ka­ya Kav­şa­ğı'n­dan Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­'na yü­rü­yüş yaptı.

Yürüyüşe, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Er­do­ğan Başar, İlçe Genç­lik ve Spor Mü­dü­rü Mutlu Uzun, öğ­ret­menler ile va­tan­daş­lar da katıldı.

Etkinliğe katılan hemşire Sefanur Aktaş, özellikle ofislerde çalışanların oturarak çok fazla zaman geçirdiğini söyledi. Düzenlenen yürüyüş etkinliğiyle hareket konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Aktaş, "Ça­lış­ma­lar çok oturmanın, hareketsiz kalmanın sigara içmek kadar zararlı olduğunu gösteriyor. Hareketsizlik yaşam sü­re­si­ni de olum­suz etkiliyor." dedi.

Datça'da Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

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