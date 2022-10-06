Datça'da Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Muğla'nın Datça ilçesinde, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında "Sağlık İçin Sağlığa Yürüyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında bir araya gelen Datça Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları ile Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesi öğrencileri, ellerinde taşıdıkları "Sağlıklı beslen hareket et kilolara veda et", "Sağlık için hareket edin", "Sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz" yazılı dövizlerle Şenkaya Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş yaptı.
Yürüyüşe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Başar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mutlu Uzun, öğretmenler ile vatandaşlar da katıldı.
Etkinliğe katılan hemşire Sefanur Aktaş, özellikle ofislerde çalışanların oturarak çok fazla zaman geçirdiğini söyledi. Düzenlenen yürüyüş etkinliğiyle hareket konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Aktaş, "Çalışmalar çok oturmanın, hareketsiz kalmanın sigara içmek kadar zararlı olduğunu gösteriyor. Hareketsizlik yaşam süresini de olumsuz etkiliyor." dedi.
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