YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Datça'da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Datça'da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

08.09.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça'da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, İskele Mahallesi 82. Sokak'ta su arızasını gidermek için yaklaşık 3 metrelik çukur açtı. Çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

İşçilerden Necdet Yıldız ve Kadir Furkan Tirinç'in toprak altında kaldığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı işçiler, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da beton bariyerlere çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıMuğla'da beton bariyerlere çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
GÜNCELLEME - İzmir'de bacanaklar arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldüGÜNCELLEME - İzmir'de bacanaklar arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü
CTE'den "Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde ölüm" haberlerine ilişkin açıklama:CTE'den "Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde ölüm" haberlerine ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
İşçi Datça İtfaiye Göçük kurtarma

Muğla Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
05:13
Sabah
06:36
Öğle
13:09
İkindi
16:44
Akşam
19:33
Yatsı
20:50
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

Brezilya'da dehşete düşüren görüntüler: Onlarca timsah kıyıda!

Brezilya'da dehşete düşüren görüntüler: Onlarca timsah kıyıda!

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.