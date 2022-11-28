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Datça'da güz domatesi hasadı başladı

28.11.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Datça ilçesinde bin dekar alana ekilen güz domatesinin hasadı yapılıyor.

İklim özellikleri ve verimli topraklarıyla birçok ürün çeşidinin yetiştirilebildiği Muğla'da, son turfanda üretimi yapılan Datça güz domatesi, ürün bolluğuyla yüksek gelir sağlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, kendine has aroması ve tadıyla aranan bir lezzet olan Datça güz düz domatesinin ocak ayına kadar hasat edildiğini söyledi.

İlçede yüze yakın üretici bulunduğunu belirten Saylak, domateslerin Muğla ve ilçelerinin yanı sıra Aydın, Denizli, İzmir, İstanbul ve Ankara'ya gönderildiğini dile getirdi.

Çiftçi Sezgin Aydın ise hasat ettikleri ürünlerini kilogramı 8-9 liraya sattıklarını kaydetti.

Emecik ve Kızlan bölgelerindeki 80 dekar alanda güz domatesi hasadı yaptıklarını anlatan Aydın, "Başta Ege olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesine ürünlerimizi gönderiyoruz, talep çok fazla." dedi.

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Datça barış saylak tarım hasat

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