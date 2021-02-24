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Datça’da kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor

24.02.2021 11:05 | Son Güncelleme:
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Datça’da kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor

Muğla’nın Datça ilçesinde, imara aykırı ve kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımına dün itibariyle devam edildi.Muğla’nın Datça ilçesinde, imara aykırı ve kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımı sürüyor.

Muğla’nın Datça ilçesinde, imara aykırı ve kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımına dün itibariyle devam edildi.
Muğla’nın Datça ilçesinde, imara aykırı ve kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımı sürüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Datça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Mesudiye Mahallesi Hayıt bükü mevkiinde yapıların yıkım çalışmalarına devam etti. Ekipler, yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan 12 odalı butik otelin ve 8 bağımsız üç katlı betonarme binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaçak olduğu belirlenen ve hukuki süreçleri tamamlanan diğer yapıların yıkımına devam edileceği bildirildi. Muğla’da kaçak ve imara aykırı yapılaşmayla mücadele kapsamında, Datça’nın yanı sıra Marmaris, Fethiye ve Milas ilçelerinde de kaçak yapıların yıkım işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
“Kaçak yapılarla mücadele toplantısı gerçekleştirildi”
Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında ruhsatsız yapılaşma ile mücadele kapsamında kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Kaçak Yapılarla Mücadele Toplantısı yapıldı. Toplantıya, Vali Orhan Tavlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil katıldı.
“Drone ile denetim yapılacak”
Muğla Valiliği’nden yapılan açıklamada, kaçak yapılarla ilgili olarak denetimlerin havadan ve karadan yapılmaya başlandığına değinilerek, “Muğla sınırlarındaki kara ve deniz alanlarının yaklaşık 454 bin 876 hektarlık kısmı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescil edilen Doğal Sit Alanı ile Çevre Kanunu kapsamında tescil edilen Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yer alıyor. Korunan alanlarda ve çevresinde kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi ve saha denetimlerinin arttırılması gerekliliği doğmuştur. Öncelikle Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Doğal Sit Alanları ve Kıyı Kanunu’na tabi alanlar olmak üzere İlimiz sınırları içerisindeki tüm alanlarda bugünden itibaren özellikle turizmin yoğun olduğu Fethiye, Bodrum ve Marmaris ilçelerimizde 2021 yılı inşaat sezonu bitimine kadar Muğla Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelleri tarafından kaçak yapılaşmanın önlenmesi amacıyla helikopter ve dronelarla saha denetimleri yapılacak” denildi.

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