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Datça'da lavanta ve tıbbi bitki fidanları toprakla buluşturuldu

23.12.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Datça ilçesinde 16 bin 500 adet lavanta, tıbbi ada çayı, papatya ve kekik fidanı dikildi.

İlçede yaşamını sürdüren Özgür Can Sönmez, hazırladığı projeyle Milli Emlak'tan iki yıllığına kiraladığı 21 bin 595 metrekare fundalık alana 15 bin lavanta, 1500 tıbbi ada çayı, papatya ve kekik bitkisi dikti.

Burada yetişen ürünlerin işlenerek Datça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla satışa sunulması hedefleniyor.

Sönmez, gazetecilere, devletten kiraladığı araziyi ülke ekonomisine kazandırmak için işleyip fideler diktiklerini söyledi.

Datça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zeki Karacan da yetiştirdikleri ürünleri şenlikler düzenleyerek hem tanıtacaklarını hem de satışını yapacaklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
lavanta Muğla Datça

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