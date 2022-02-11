Datça'da ticari gemide çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Muğla'nın Datça ilçesinde ticari bir gemide çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Datça Demir Sahası'ndaki ticari bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Söndürme çalışmaları sırasında müretebattan biri dumandan etkilendi.

Yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi. Dumandan etkilenen kişi Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen gemi personelinin taburcu edildiği öğrenildi.



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