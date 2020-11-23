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Datça’da trafik denetimlerinde MOBESE ağırlığı

MUĞLA HABERLERİ  | 23.11.2020 14:19 | Son Güncelleme

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçedeki trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla önümüzdeki süreçte MOBESE kameralarına ağırlık verecek.Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen bilgide, “Vatandaşlarımızın kendi can güvenliklerinin korunması, kazalarda yaralanmaların ve can kayıplarımızın düşürülmesi için yaptığımız trafik denetimlerimizde etkinliğin artırılması için MOBESE’lere ağırlık verilmesi önümüzdeki dönemde planlanmıştır.

Datça’da trafik denetimlerinde MOBESE ağırlığı

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçedeki trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla önümüzdeki süreçte MOBESE kameralarına ağırlık verecek.
Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen bilgide, “Vatandaşlarımızın kendi can güvenliklerinin korunması, kazalarda yaralanmaların ve can kayıplarımızın düşürülmesi için yaptığımız trafik denetimlerimizde etkinliğin artırılması için MOBESE’lere ağırlık verilmesi önümüzdeki dönemde planlanmıştır. Geçmiş olduğumuz ay içerisinde 120’nin üzerinde MOBESE’ler üzerinden uygulanan ceza sayımızı vatandaşlarımız bilgilendirerek kazaların azaltılması ve vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla ekiplerimizce denetimlerimiz artarak devam edecek. Ayrıca son dönemde trafikte önemi büyük olan yayalarımızın şikayetlerini gidermek için sevgi yolu ve diğer yaya yollarına vatandaşlarımızın motorlu taşıtlarıyla girdiği yönündeki ihbarlarına istinaden yaya yollarındaki denetimlerimiz daha da arttırılacak” denildi.

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