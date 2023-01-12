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Datça’da uyuşturucu operasyonu

12.01.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Datça ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Datça’da uyuşturucu operasyonu

Jandarma ekiplerince Yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Datça İlçesi Yazı Mahallesinde ikamet eden T.A. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; çok miktarda kubar esrar, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi, adet uyuşturucu yakmak için kullanılan sanayi tipi çakmak ve 2 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Olayla ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

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