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Datça'da yer altı kaynağının içme suyu projesinde kullanılmasına tepki gösterildi

08.02.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça'da yer altı kaynağının içme suyu projesinde kullanılmasına tepki gösterildi

Muğla'nın Datça ilçesi Karaköy Mahallesi sakinleri, yer altı sularının içme suyunda kullanılmasına ilişkin Büyükşehir Belediyesi projesine tepki gösterdi.

MUSKİ Genel Müdürlüğü Mesudiye, Cumalı, Sındı ve Yazı mahalleleri başta olmak üzere Betçe Bölgesi olarak adlandırılan bölgenin ana içme suyu sorununu çözüme kavuşturmak için çalışma başlattı.

Karaköy Mahallesi'ndeki yer altı suyu havzasından faydalanılarak hayata geçirilen proje, Karaköy mahallesi sakinlerinin tepkisini çekti. Mahalle sakinleri, "yaşam kaynağı" olarak niteledikleri suyun içme suyu şebekesinde kullanılmasının yer altı su kaynaklarıyla beslenen ovaları yok edeceği gerekçesiyle projeye tepki gösterdi.

Mahallede bir araya gelen yöre sakinleri adına konuşan Muhtar Onur Bölükbaş, ekiplerin yer altı su kaynağına dokunmamaları gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi yetkililerine seslenen Bölükbaş, bölgedeki tarım arazilerinin projeden olumsuz yönde etkileneceğini, Datça'nın bir süre sonra susuzlukla karşı karşıya kalabileceğini savundu.

Bölükbaş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden de konuyla ilgili kendilerine destek olunması talebinde bulundu.

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