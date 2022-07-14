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Datça'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına Kocaeli itfaiyesinden destek

14.07.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına Kocaeli itfaiyesinden destek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 5 araç ile 14 kişilik ekip, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarına destek için bölgeye gitti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Datça'da hem karadan hem havadan gerçekleştirilen söndürme çalışmalarına Türkiye'nin farklı noktalarından ekiplerin destek olduğu anımsatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla çalışmalara Kocaeli'den de katkı sunulduğu aktarılan açıklamada, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli 14 kişilik ekip, biri çift kabinli çok maksatlı 7 ton su kapasiteli arazöz, hizmet aracı, itfaiye aracı ve 3 su tankeriyle Datça'daki yangın bölgesine doğru yola çıktı. Büyükşehirin yanı sıra Kartepe ve Gölcük Belediyesinden personelin de katıldığı ekip, Datça'daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı." bilgisi verildi.

Kocaeli itfaiyesinin, geçen ay Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına da destek verdiği belirtildi.

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