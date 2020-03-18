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DATÜB Ahıskalıların yaşadığı köylerdeki camiler tamir ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.03.2020 17:36 | Son Güncelleme

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından Azerbaycan’ın Şabran şehrine bağlı köyde bulunan cami için tadilat işlemleri yapılmaya başlandı.Azerbaycan’da Ahıska Türklerinin toplu halde yaşadıkları Şabran iline bağlı Rahimli Köyünde bulunan köy camisinin tamir ve tadilat işlerini DATÜB üstlendi.

DATÜB Ahıskalıların yaşadığı köylerdeki camiler tamir ediyor

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından Azerbaycan’ın Şabran şehrine bağlı köyde bulunan cami için tadilat işlemleri yapılmaya başlandı.
Azerbaycan’da Ahıska Türklerinin toplu halde yaşadıkları Şabran iline bağlı Rahimli Köyünde bulunan köy camisinin tamir ve tadilat işlerini DATÜB üstlendi. Ahıska Türklerinin durumlarının yakından takip eden DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, DATÜB Azerbaycan Temsilciliği’ne Rahimli köy ahalisinin cami tamiri talepleri üzerine harekete geçti.
Azerbaycan’da Şabran ilinde Ahıskalı ve Azerbaycan Türklerinin yıllardır birlikte yaşadığı Rahimli köyünde insanların ibadetlerini yerine getirebilmesi için DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Memmed Şamilov, koordinasyonundaki tadilat çalışması, köy camisinin bahçesindeki eksikliklerin giderilmesi ile başladı. Bir sonraki etapta ise caminin iç ve dış cephe ve çatı restorasyon işlerinin tamamlanması ve en kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.
DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Memmed Şamilov, Rahimli Köy Camii’nin tamirinden sonra Ahıskalıların toplu halde yaşadıkları diğer bölgelerde bulunan camilerin de yine milletin talepleri doğrultusunda tamir ve tadilat işlerinin devam ettirileceğini söyledi.
Şamilov, Azerbaycan’da DATÜB desteğiyle Saatlı iline bağlı Orta Muğan köyünde yapılan camiye büyük miktarda destek sağlandığını ve Smadakend köyündeki caminin ise baştan aşağı restore edilip yeniden ibadete açıldığını kaydetti.

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