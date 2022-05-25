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DATÜB yöneticileri Edirne'de misafir edilen Ahıska Türklerini ziyaret etti

25.05.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Başkanı Fuat Uçar: -"Devletimiz hiçbir kardeşine sırt çevirmedi, dünyada ikinci bir devlet yok böyle"

EDİRNE (AA) - Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) yöneticileri, savaş nedeniyle Ukrayna'dan tahliye edilerek Edirne'de misafir edilen Ahıska Türklerini ziyaret etti.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammedgil, Türkiye Temsilcisi İbrahim Agara ile Ukrayna Temsilcisi Marat Rasulov, Edirne Kredi ve Yurtlar Kurumunda misafir edilen Ahıska Türklerine ziyarette bulundu, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'ndan bilgi aldı.

Uçar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ahıska Türklerinin Ukrayna'dan tahliyesi için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

Ahıska Türklerinin büyük çoğunluğunun tahliyesinin başarıyla gerçekleştiğini belirten Uçar, "Devletimizin bütün kurumları bize hizmet etmek için çalışıyor. Bu Türkiye devletinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Devletimiz hiçbir kardeşine sırt çevirmedi, dünyada ikinci bir devlet yok böyle. Nerede bir başı sıkışmış, zor duruma düşmüş bir mazlum varsa ona asla sırtını çevirmeyen tek devlettir bu ülke. Allah bu devlete zeval vermesin." diye konuştu.

Uçar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ahıska Türklerine koşulsuz sahip çıktığını söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini belirtti.

Agara da Ahıska Türklerinin kendi topraklarına geldiğini ve yabancılık çekmemeleri gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'da kalan mal ve mülkün, Türkiye'de de kazanılabileceğini dile getiren Agara, "Sağlığınız yerinde olmadı mı hiçbir şey yapamazsınız. Savaş bittikten sonra isteyenler Ukrayna'ya dönebilir. 'Kalan insanların geleceği için neler yapabiliriz?' devletimiz ile görüşerek bu insanların burada yaşaması, barınması için neler yapabiliriz karar vereceğiz. Bu topraklara sarılalım bu ülke için hizmet edelim. Ama Ukrayna'ya 'Ben geri gideceğim' diyenlere de karşı çıkamayız." dedi.

Muhammedgil de Türkiye'nin Ahıska Türklerinin arkasında olduğunu belirterek, "Vatanımızdayız, güvendeyiz. Bizim daha başka ülkelere verecek alın terimiz yok. Biz alın terimizi vatanımıza vereceğiz. Burayı güçlendireceğiz." diye konuştu.

Rasulov da Ukrayna'dan gelmek isteyen Ahıska Türklerinin tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Edirne'de misafir edilen Ahıska Türklerinden 82 yaşındaki Taşdanov Balabek de vatanında olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin kendilerine sahip çıkmasına minnettar olduğunu ifade eden Balabek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve çevresindeki çalışanlara Allah'tan sağlık diliyorum. Bizim vatanımız burası. 80 yıl Rusya'da yaşadım ancak dinimi de adetimi de Kur'an'ımı da unutmadım. Türk Devletini de dara düşürmedim." diye konuştu.

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