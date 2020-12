DATÜB’den FETÖ’cü sözde gazeteciye sert tepki

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), Ukrayna’da FETÖ’cü sözde gazeteci Yusuf İnan tarafından Ahıska Türklerine ilişkin yazılan iddialara tepki gösterdi.

DATÜB Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, "FETÖ terör örgütü ile iltisaklı konusunda yasal sürecin olduğu bilinen Yusuf İnan adlı şahıs ’Ukrayna’daki Hain Ahıska Çeteleri Türkiye’nin Milli Güvenlik Sorunudur’ isimli yazısını tümden reddediyor, adalet önünde süreci takip edeceğimizi ilan ediyoruz” denildi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar imzalı açıklamada, “Ahıskalı Türkleri tarihte birkaç kere sürgüne maruz kalsa da her zaman hayata tutunmayı başarmış şerefli bir toplumdur. 14 Kasım 1944 sürgününden günümüze kadar geçen 76 yıllık sürgün süresi boyunca ne dinini, ne dilini, ne örf adetlerini ne de diğer manevi değerlerini kaybetmeyen milletimiz, dünyanın 10 ülkesinde toplum halde yaşamlarını sürdürmektedir. Bugüne kadar beraber yaşadığımız farklı ülkelerdeki toplumlar tarafından her zaman takdir ve saygı gördük. Çünkü saygımız, sadakatimiz, namusumuz, şerefimiz ve ferasetimizle her zaman örnek bir toplum olma özelliğimizi koruduk, korumaya da devam ediyoruz. Fakat ne yazık ki, herkes için iyi olmak mümkün değil. Her ne kadar 76 yıldır sürgünde yaşayan bir toplum olsak da bulunduğumuz ülkelerdeki çalışma azmimizi, başarımızı kıskananlar, bizi çekemeyenler her zaman olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Ukrayna’da sözde gazetecilik adı altında yapılan asılsız haberler ve iftiralara karşı kendi kimliğini gazeteci olarak gizlemeye çalışan FETÖ ile iltisaklı konusunda yasal işlemleri olan sözde gazeteci ve FETÖ’nün sosyal medya uzmanı Yusuf İnan isimli şahıstır. Kendini gazeteci olarak tanıtan bu FETÖ’cünün camiamıza attığı yalanlar ve iftiralara karşı Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov liderliğinde kenetlenerek, vatan Ahıska mücadelemize devam edeceğiz. Ahıska Türkleri yaşadıkları ülkelerde kanunlara ve sosyal hayata en saygılı insanların başında gelmektedirler. Her zaman ülkenin yöneticileri tarafından takdir edilmişlerdir. Bunun yanında suça karışan kim olursa olsun adalet önünde hesabını vermelidir. Yıllardır Türk olduğumuz için çilesini çekmiş bir Türk toplumuna iftira atmak en hafif tabirle alçaklıktır. Her zaman bu mazlum millet Türkiye’nin hasreti ile yaşamış bir millettir. Türk milletinin düşmanları ve destekçileri ile mücadelemiz büyük bir kararlıkla devam edecektir’’ denildi.