Daum'dan maç sonu İstanbul paylaşımı

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenmesinin hemen ardından sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Christoph Daum, kişisel Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Daum paylaşımında "Türkiye benim ikinci Vatanımdır" ifadelerini kullanırken eşiyle birlikte İstanbul'da çektirdiği resmi paylaştı.

Alman teknik adam yakın zamanda Mesut Özil'in Türkiye'de karşılaşabileceği olası zorlukları Alman basınına aktardığı bir röportaj vermiş ve Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü yinelemişti.





