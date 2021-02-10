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Daum'dan maç sonu İstanbul paylaşımı

10.02.2021 09:23 | Son Güncelleme:
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Daum'dan maç sonu İstanbul paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, sarı lacivertlilerin Başakşehir'e kupada elenmesinin hemen ardından İstanbul paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenmesinin hemen ardından sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Christoph Daum, kişisel Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Daum paylaşımında "Türkiye benim ikinci Vatanımdır" ifadelerini kullanırken eşiyle birlikte İstanbul'da çektirdiği resmi paylaştı.

Alman teknik adam yakın zamanda Mesut Özil'in Türkiye'de karşılaşabileceği olası zorlukları Alman basınına aktardığı bir röportaj vermiş ve Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü yinelemişti.

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