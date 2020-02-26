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Daum, Fenerbahçe'ye Ersun Yanal'ın yerine Niko Kovac'ı önerdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.02.2020 20:10 | Son Güncelleme

Christoph Daum, Fenerbahçe'ye koltuğu sallantıda olan Ersun Yanal'ın yerine "Niko Kovac size uyar, düşünmenizde fayda var" diyerek deneyimli teknik adamı önerdi.

Daum, Fenerbahçe'ye Ersun Yanal'ın yerine Niko Kovac'ı önerdi

Fenerbahçe'de derbi sonrası Ersun Yanal belirsizliği devam ediyor. Hoca konusunda Sarı-lacivertli yönetime, eski çalıştırıcısı Christoph Daum'dan ilginç bir öneri geldi. Daum, "Niko Kovac size uyar, düşünmenizde fayda var" diyerek 48 yaşındaki teknik adamı eski kulübüne önerdi.

"YAZ DÖNEMİNDE ÇALIŞACAĞIM"

Sarı-lacivertli idareciler, bu gelişme sonrası 2018-2019 sezonunda B.Münih'le üç kupa kaldıran başarılı çalıştırıcının ismini teknik direktör listesine yazdı. Yönetim, yaşanan gelişmeler sonrası boşta olan ünlü teknik adamla görüşmelere başlayacak.

Kovac, kariyer planıyla ilgili olarak ise, "Yaz döneminde tekrar görev alacağımı düşünüyorum. Bir kulüple özdeşleşebilmek makul bir seçenek. İngiltere, İspanya ve birçok iyi lig var" dedi.

KOVAC, MONİZ'İN YARDIMCILIĞINI YAPTI

Teknik direktörlük kariyerine Hırvatistan Milli Takımı'nda başlayan Kovac, Eintracht Frankfurt ve Bayern Münih takımlarını çalıştırdı. Kovac, kariyerinde Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası şampiyonluğu ve Almanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Salzburg'da Ricardo Moniz'in yanında yardımcı antrenörlük de yapan Niko Kovac, futbolculuk döneminde ağırlıklı olarak Alman takımlarında oynamış ve Red Bull Salzburg ekibinde kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik adamlık sayfasını açmıştı.

(Akşam)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
küme düşer fb
BÜTCE... UYARMI UYMAZ MI? FENERBAHÇE HER YIL.. FEDERASYON VE SATILMIŞ... HAKEMLER ( YAHU ÇOLUK ÇOCUĞUNUZA YEDİRDİĞNİZ HARAM... EMİR ERLERİ...)V.B... NEDENLERLE...ŞU AN UYMAZ...
anlaşılan yine hoyrat ça para harcanacak aoda kim aykut en iyisi nede olsa fenerbahçenin herşeyini bilen yaşayan biri
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