Davalık olduğu iddia edilmişti! Warner Bros'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Fenerbahçe’nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nun ‘Harry Potter’ temalı gol sevinci hakkında davalık olduğu iddiaları uzun süre gündemi meşgul etmişti. Konuyla alakalı olarak şirketten resmi açıklama geldi. İşte detaylar..

Berker İşleyen
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nun ‘Harry Potter’ temalı gol sevinci, bir süredir medyada davalık olduğu yönünde iddialarla gündeme gelmişti. Özellikle Portekiz ve İspanyol basınında geniş yer bulan bu haberler, futbolseverlerin dikkatini çekmişti.

WARNER BROS'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Akşam Gazetesi’nin haberine göre, ABD merkezli Warner Bros Discovery şirketi, davayla ilgili detayları merak ederek "Davanın hangi mahkemede görüldüğü, boyutunun ne olduğu; şirketin bu davayla ilgili Kerem Aktürkoğlu’ndan ne kadar tazminat talebinde bulunduğu" sorularını iletti.

Hukuk departmanından gelen açıklamada ise konunun aslında ciddi bir hukuki boyutu olmadığı vurgulandı: "Popüler kişiler üzerinden yapılan bu tür paylaşımlar doğal karşılanmakta, herhangi bir hukuki işlem uygulanmamaktadır."

TÜRKİYE YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Şirketin ABD’li üst düzey yöneticileri, Türkiye’deki yetkili isim olarak Halkla İlişkiler Müdürü Nurhan Özer’i bilgilendirmek üzere görevlendirdi. Özer, gönderdiği resmi mailde medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeyi kullandı:

"Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak size yazıyorum. Konuyla ilgili olarak medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili durumu bilginize sunar, iyi çalışmalar dilerim."

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR
Okuyucu Yorumları
