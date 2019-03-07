Davanın ardından Sıla'dan ilk açıklama

Oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. 22 Nisan'a ertelenen davada taraflar savunma yaptı.

Duruşmanın ardından iki ünlü isim de açıklama yaptı. Ahmet Kural yaptığı açıklamada "Şahsıma yöneltilen iftiraların hiçbiri gerçek değildir. Zaten tüm suçlama iddialarını bilimsel raporlarla tek tek çürütüp, mahkemeye sunduk" demişti.

Bu açıklamanın ardından bir açıklama da Sıla'dan geldi. Sıla sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

" Adalete duyduğum güvenin arttığı bir sabahtı. Salt kendim değil, tüm şiddet gören kadınların adına arkasında durduğum davama gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Ancak sanık ve avukatlarının mahkemede konuşulan doğruları basın önünde bükmesini de yadırgadığımı belirtmeliyim.Yine! Yargının vereceği kararı saygıyla bekliyorum" dedi.