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Davanın ardından Sıla'dan ilk açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.03.2019 17:01 | Son Güncelleme

Ahmet Kural ve Sıla davasının ilk duruşması bugün görüldü. Tarafların savunma yaptığı duruşmanın ardından açıklamalar peş peşe geldi. Sıla yaptığı açıklamada "Yargının vereceği kararı saygıyla bekliyorum" dedi.

Davanın ardından Sıla'dan ilk açıklama

Oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. 22 Nisan'a ertelenen davada taraflar savunma yaptı.

Ahmet Kural-Sıla davası bugün! İşte Sıla ve Ahmet Kural'ın savunmalarıAhmet Kural-Sıla davası bugün! İşte Sıla ve Ahmet Kural'ın savunmaları

Duruşmanın ardından iki ünlü isim de açıklama yaptı. Ahmet Kural yaptığı açıklamada "Şahsıma yöneltilen iftiraların hiçbiri gerçek değildir. Zaten tüm suçlama iddialarını bilimsel raporlarla tek tek çürütüp, mahkemeye sunduk" demişti.

Sıla-Ahmet Kural davasından sonra Ahmet Kural'dan ilk açıklamaSıla-Ahmet Kural davasından sonra Ahmet Kural'dan ilk açıklama

Bu açıklamanın ardından bir açıklama da Sıla'dan geldi. Sıla sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

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" Adalete duyduğum güvenin arttığı bir sabahtı. Salt kendim değil, tüm şiddet gören kadınların adına arkasında durduğum davama gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Ancak sanık ve avukatlarının mahkemede konuşulan doğruları basın önünde bükmesini de yadırgadığımı belirtmeliyim.Yine! Yargının vereceği kararı saygıyla bekliyorum" dedi.

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