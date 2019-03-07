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Ahmet Kural-Sıla davası bugün! İşte ilk fotoğraflar

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.03.2019 09:29 | Son Güncelleme

O dönem sevgilisi olan Sıla'ya şiddet uyguladığı için hakkında dava açılan Ahmet Kural bugün mahkeme önüne çıktı. Savunma yapan Kural aylık gelirini de söyledi. Kural'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor...

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamımda bugün hakim karşısına çıktı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Ahmet Kural ve müşteki Sıla Gençoğlu katıldı.

Davanın müdahili Daha önce dinlenilmesine karar verilen 3 kişi de tanık olarak duruşmada hazır bulundu. Müdahil kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı temsilen bir avukat da duruşmaya geldi.

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AHMET KURAL'IN AYLIK GELİRİ!

Kimlik tespiti yapılan sanık Ahmet Kural, aylık net gelirinin 50 bin lira olduğunu, sinema ve reklam gelirleriyle bu gelirin yıllık 2- 2.5 milyon lirayı bulduğunu kaydetti.

Sıla Gençoğlu'nun da kimlik tespitinin yapılmasının ardından duruşmada sanık Ahmet Kural'ın savunması alınıyor.

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Oyuncu Ahmet Kural'ın, Sıla Gençoğlu'na yönelik "Hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

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NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

YERE DÜŞTÜK AMA...

İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı.

Ahmet Kural'ın, Sıla ile aralarında bir tartışmanın yaşandığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, "Sıla'nın evden gitmesini istemem üzerine seslerimizi yükselttik. Fakat tehdit etmedim. Alkollüydük. Birbirimizi kollarından tutarak sarstık. Tartışma 15 dakika sürdü. Birkaç kere yere düştük. Sakinleştikten sonra Sıla evden ayrılırken 'Seni bitireceğim Ahmet' dedi" şeklindeki ifadesine de yer verilmişti. Dava bugün İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (DHA)

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