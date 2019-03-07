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Sıla-Ahmet Kural davasından sonra Ahmet Kural'dan ilk açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.03.2019 13:58 | Son Güncelleme

Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle hakkında 5 yıla kadar hapis istenen Ahmet Kural dava çıkısında açıklama yaptı. Kural'ın o düzeltmesi dikkat çekti...

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görüdü.

Oyuncu Ahmet Kural'ın, Sıla Gençoğlu'na yönelik "Hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sıla, Ahmet Kural ve tanıkların ifadelerinden sonra duruşma 22 Nisan'a ertelendi.

Ahmet Kural-Sıla davası bugün! İşte Sıla ve Ahmet Kural'ın savunmalarıAhmet Kural-Sıla davası bugün! İşte Sıla ve Ahmet Kural'ın savunmaları

Mahkeme çıkışı Ahmet Kural açıklama yaptı. Kural'a "sevdiğiniz kadınla duruşma salonunda karşılaştınız" sorusu gelince Kural o ifadeleri şöyle düzeltti: Eskiden sevdiğim kadın...

İşte Kural'ın sözleri:

"Mahkemede konuşulan şeyleri burada konuşmanın önemi yok. Kadınların tepkisi normal haklılar. Kadınları seviyoruz; baştacıdır... İddiaları tek tek çürüttüğümüz bilimsel raporlar var. Mahkeme uzadı. Davamın sonuna kadar arkasındayım. Haklılığımı ispatlayacağım. Türk adaletine güveniyorum."

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