YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Davet sofralarının vazgeçilmez tadı: Ağlayan kek tarifi! En önemli püf noktası...

Davet sofralarının vazgeçilmez tadı: Ağlayan kek tarifi! En önemli püf noktası...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 07.01.2021 11:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün sohbetlerinin vazgeçilmez tatlarından biridir kek. Sizler için bugün ağlayan kek tarifi ya da başka bir adıyla ağlayan pasta tarifini veriyoruz. Alt zemini ıslak kek, üst katmanı kremşanti ve en üst katmanı çikolata sosundan oluşan ağlayan kek hafif oluşuyla ve pratik oluşuyla vazgeçilmez tatlar arasında yer alıyor. Ağlayan kekin yapılışını haberimizde okuyabilir ve izleyebilirsiniz.

Her evde bulunan malzemelerle hazırlanan çikolata düşkünlerinin de bayılacağı ağlayan kek tarifini sizler için hazırladık. Ağlayan kek nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim.

AĞLAYAN KEK MALZEMELERİ

  • 4 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 3 kahve fincanı toz şeker
  • 3 kahve fincanı un
  • 1 adet kabartma tozu
  • 1 adet vanilya
  • 1 adet hazır çikolata sos
  • 1 litre süt
  • Kremşanti
  • Sıvıyağ

AĞLAYAN KEK YAPILIŞI

  • Öncelikle fırınımızı ısıtıyoruz. Çünkü kek yaparken ısıtılmış fırına girmesi kekin çok daha iyi kabarmasını sağlar.
  • Öncelikle yumurtalar derin bir karıştırma kabına kırılır. İyi bir kek elde etmenin püf noktaları malzemenin kaliteli ve oda sıcaklığında bulunuyor ve mümkünse ısıtılmış fırına girmiş olmasıdır.
  • Toz şekerimizi yumurtanın üstüne ekledikten sonra bir mikser yardımıyla yaklaşık 5 dk. çırpıyoruz. Malzemeler çırpılırken şekerin iyice eridiğinden emin oluyoruz. Hemen hemen bir krema kıvamına gelecek şekle kadar çırpıyoruz.
  • Kek karışımının içerisine bir türk kahve fincanı süt ve 3 yemek kaşığı kakaoyu ilave ediyor ve mikserle çırpıyoruz. Ardından içerisine eleyerek un, kabartma tozu ve vanilyayı ekliyoruz. Bu yöntem kekin daha iyi kabarmasını sağlayacaktır.
  • Dikdörtgen kek kalıbımızı yağlıyoruz ve kek harcını içerisine döküyoruz. Kekimizde ki hava kabarcıklarını önlemek için zemine birkaç kez vuruyoruz ve önceden 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımızda veriyoruz. Yaklaşık 15 dk. kalacak olan kekimizin üstü renk değiştirip kabarınca fırından çıkarabilirsiniz.
  • Hazır olan kekimizin üstüne 2 su bardağı sütümüzü döküp soğumaya bırakıyoruz. Kek soğuduktan sonra hazırlamış olduğumuz krem şantiyi bir spatula yardımı ile kekimizin üzerine yayıyoruz. Burada önemli olan malzemelerin soğuk olması.
  • Sunumunu isterseniz bu şekilde bırakıp servis edebilir üstüne istediğiniz sosu ekleyebilirsiniz veya önceden hazırlamış olduğunuz çikolata sosunu dikkatli bir şekilde kekinizin her yanına dökebilirsiniz.
  • Keki bir müddet buzdolabında beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

AĞLAYAN KEK PÜF NOKTALARI

  • Tüm malzemelerin özellikle yumurta ve sütün oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.
  • Kekin iyice kabarması için fırını mutlaka önceden ısıtın.
  • Malzemelerin pütürlü kıvamda olmaması için iyice karıştırdığınızdan emin olun.
  • Kek harcına unu mutlaka eleyerek koyun bu yöntem kekin daha iyi kabarmasını sağlayacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Hem adıyla hem de tadıyla havalı! Çıtır hamuru ve...Hem adıyla hem de tadıyla havalı! Çıtır hamuru ve...
MasterChef'in merak edilen ürünü: Agar AgarMasterChef'in merak edilen ürünü: Agar Agar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım'

'Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım'

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

Yatak pozu olay! Göğüsleri...

Yatak pozu olay! Göğüsleri...

Cem Uzan'ın kızının son halini görenler gözlerine inanamadı!

Cem Uzan'ın kızının son halini görenler gözlerine inanamadı!

Kurtlar Vadisi ekrana dönüyor mu? Flaş gelişme

Kurtlar Vadisi ekrana dönüyor mu? Flaş gelişme

Hem adıyla hem de tadıyla havalı! Çıtır hamuru ve...

Hem adıyla hem de tadıyla havalı! Çıtır hamuru ve...

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yemeyen bin pişman! Hem besleyici hem de...

Yemeyen bin pişman! Hem besleyici hem de...

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Akşama ne pişirsem derdine son! Tirit tarifinden tutun, mücvere varana kadar...

Akşama ne pişirsem derdine son! Tirit tarifinden tutun, mücvere varana kadar...

Gelinim Mutfakta zeytinyağlı kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta zeytinyağlı kabak çiçeği dolması tarifi nedir? Zeytinyağlı kabak çiçeği dolması malzemeleri nelerdir?

Hem narin hem de lezzetli: Zeytinyağlı kabak çiçeği dolması

Hem adıyla hem de tadıyla havalı: Çıtır hamur, ağızda eriyen kremasıyla Paris Brest tatlısı

Hem adıyla hem de tadıyla havalı! Çıtır hamuru ve...

Geçmişi binlerce yıllık! Çanakkale'nin gizli lezzeti peynir helvası

Geçmişi binlerce yıllık! Çanakkale'nin gizli lezzeti peynir helvası

Püf noktasını dünyaca ünlü şef verdi! Son zamanların eşsiz lezzeti pavlovayı bir de böyle deneyin

Son zamanların eşsiz lezzeti pavlovayı bir de böyle deneyin

‘Karnıyarık kızartmadan olmaz’ diyenlere inat yağsız karnıyarık tarifi

Kızartma derdine son! Yağsız karnıyarık tarifi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.