Davet sofralarının vazgeçilmez tadı: Ağlayan kek tarifi! En önemli püf noktası...

Her evde bulunan malzemelerle hazırlanan çikolata düşkünlerinin de bayılacağı ağlayan kek tarifini sizler için hazırladık. Ağlayan kek nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim.
AĞLAYAN KEK MALZEMELERİ
- 4 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı kakao
- 3 kahve fincanı toz şeker
- 3 kahve fincanı un
- 1 adet kabartma tozu
- 1 adet vanilya
- 1 adet hazır çikolata sos
- 1 litre süt
- Kremşanti
- Sıvıyağ
AĞLAYAN KEK YAPILIŞI
- Öncelikle fırınımızı ısıtıyoruz. Çünkü kek yaparken ısıtılmış fırına girmesi kekin çok daha iyi kabarmasını sağlar.
- Öncelikle yumurtalar derin bir karıştırma kabına kırılır. İyi bir kek elde etmenin püf noktaları malzemenin kaliteli ve oda sıcaklığında bulunuyor ve mümkünse ısıtılmış fırına girmiş olmasıdır.
- Toz şekerimizi yumurtanın üstüne ekledikten sonra bir mikser yardımıyla yaklaşık 5 dk. çırpıyoruz. Malzemeler çırpılırken şekerin iyice eridiğinden emin oluyoruz. Hemen hemen bir krema kıvamına gelecek şekle kadar çırpıyoruz.
- Kek karışımının içerisine bir türk kahve fincanı süt ve 3 yemek kaşığı kakaoyu ilave ediyor ve mikserle çırpıyoruz. Ardından içerisine eleyerek un, kabartma tozu ve vanilyayı ekliyoruz. Bu yöntem kekin daha iyi kabarmasını sağlayacaktır.
- Dikdörtgen kek kalıbımızı yağlıyoruz ve kek harcını içerisine döküyoruz. Kekimizde ki hava kabarcıklarını önlemek için zemine birkaç kez vuruyoruz ve önceden 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımızda veriyoruz. Yaklaşık 15 dk. kalacak olan kekimizin üstü renk değiştirip kabarınca fırından çıkarabilirsiniz.
- Hazır olan kekimizin üstüne 2 su bardağı sütümüzü döküp soğumaya bırakıyoruz. Kek soğuduktan sonra hazırlamış olduğumuz krem şantiyi bir spatula yardımı ile kekimizin üzerine yayıyoruz. Burada önemli olan malzemelerin soğuk olması.
- Sunumunu isterseniz bu şekilde bırakıp servis edebilir üstüne istediğiniz sosu ekleyebilirsiniz veya önceden hazırlamış olduğunuz çikolata sosunu dikkatli bir şekilde kekinizin her yanına dökebilirsiniz.
- Keki bir müddet buzdolabında beklettikten sonra servis edebilirsiniz.
AĞLAYAN KEK PÜF NOKTALARI
- Tüm malzemelerin özellikle yumurta ve sütün oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.
- Kekin iyice kabarması için fırını mutlaka önceden ısıtın.
- Malzemelerin pütürlü kıvamda olmaması için iyice karıştırdığınızdan emin olun.
- Kek harcına unu mutlaka eleyerek koyun bu yöntem kekin daha iyi kabarmasını sağlayacaktır.
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