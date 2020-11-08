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Davetsiz misafir bağımlı değil polis çıkınca, planlar alt üst oldu

AYDIN HABERLERİ  | 08.11.2020 16:49 | Son Güncelleme

Son zamanlarda başarılı operasyonlara imza atan Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son operasyonunda uyuşturucu tacirlerini ve madde bağımlılarını bile şaşırttı.

Son zamanlarda başarılı operasyonlara imza atan Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son operasyonunda uyuşturucu tacirlerini ve madde bağımlılarını bile şaşırttı. Planları suya düşen uyuşturucu satıcıları ve madde bağımlıları davetsiz misafirlerin polis olduğunu öğrenince ne yapacağını şaşırdı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan bir kişi serbest bırakılırken diğerleri tutuklandı.
Aydın ve çevresinde uyuşturucu madde ticareti yapan bir grubu takibe alan Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler İlçe merkezinde bir evde gece uyuşturucu partisi yapılacağı yolunda ihbar alınca bu defa farklı bir kılıkla uyuşturucu tacirlerini karşısına çıktı. Girne Mahallesi 2155 sokak üzerinde bulunan bir evde düzenlenen uyuşturucu partisine davetsiz misafir olarak katılan polisler evde bulunan herkesi kelepçeleyip gözaltına aldı. Bir anda ne olduğunu anlayamayan partideki kişiler polis merkezine getirilirken evde bulunan esrar ve diğer uyuşturucu maddelere el konuldu.
Yapılan operasyonda Metin Oktay G., Sezer ., Şafak D. ve Ömer Ç. isimli şahıslar elde edilen 25 gr satışa hazır hale getirilmiş metanfetamin maddesi, 12 gr fişek haline getirilmiş esrar maddesi ve uyuşturucu içme aparatları ile Adliyeye Sevke edildi. Adliyesine çıkartılan şüphelilerden Ömer Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer şüpheliler ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

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İkindi
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Akşam
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Esin Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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