SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. David Beckham Dünya Kupası için Katar'la anlaştı! Alacağı para dudak uçuklattı

David Beckham Dünya Kupası için Katar'la anlaştı! Alacağı para dudak uçuklattı

24.10.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United, Real Madrid, Milan ve PSG gibi üst düzey takımların formasını giyen David Beckham, gelecek yıl düzenlenecek FIFA Dünya Kupası öncesi dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı. 10 yıl sürecek ve 180 milyon Euro değerindeki anlaşmada Beckham, turnuvanın yeni yüzü olacak.

David Beckham Dünya Kupası için Katar'la anlaştı! Alacağı para dudak uçuklattı

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi dikkat çeken bir anlaşmaya imza atıyor.

Geçtiğimiz günlerde Katar'da görüntülenen Beckham'ın bazı stadyumları ve turistik yerleri gezdiği ifade edilmişti. The Sun'da yer alan habere göre; David Beckham futbol elçiliği için Katar futbol federasyonuyla yaklaşık 150 milyon sterlinlik (180 milyon Euro) bir anlaşma sağladı.

Ekran Alıntısı

Gelecek ay resmi olarak açıklanacak ve 10 yıl sürecek anlaşma kapsamında Beckham'ın Dünya Kupası'nın yüzü olmasının yanı sıra, Katar'da Turizm ve kültür tanıtımlarında da aktif rol alacağı belirtildi.

Beckham'ın yakın çevresinden yapılan açıklamada, "David, hayatın birçok alanında futbolun büyük bir iyilik gücünün olduğuna inanıyor. Dünya Kupası sona erdiğinde, Katar'da futbolun daha geniş kitlelere yayılmasını ve harika bir turnuvanın geride bırakılmış olmasını dört gözle bekliyor" denildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2.44 promil alkollü çıkan sürücüden polise ilginç soru2.44 promil alkollü çıkan sürücüden polise ilginç soru
PARTNERYeni iş arama iznine dikkat! Kimler kullanabilir? Yeni iş arama iznine dikkat! Kimler kullanabilir?
Marsilya-PSG (Paris Saint-Germain) maçı canlı izle!Marsilya-PSG (Paris Saint-Germain) maçı canlı izle!
Anahtar Kelimeler:
David Beckham
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Dev derbide forma giyemeyecekler

Dev derbide forma giyemeyecekler

Büyük gerilim! Bir anda ortalık karıştı

Büyük gerilim! Bir anda ortalık karıştı

Süper Lig'de ayrılık resmen açıklandı

Süper Lig'de ayrılık resmen açıklandı

Ozan Tufanlı Watford, Everton'ı dağıttı!

Ozan Tufanlı Watford, Everton'ı dağıttı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ahmet Çakar'dan olay iddia! Her şeyi açıkladı

Ahmet Çakar'dan olay iddia! Her şeyi açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa maçları

İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa maçları

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.