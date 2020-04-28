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David Beckham ve ailesine eleştiri! 'Utanç'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 11:22 | Son Güncelleme

Moda markası Kent Curwen ile iş ortağı olan eski İngiliz futbolcu David Beckham, şirketin 18 milyon sterlin (156 milyon TL) zarar göstermesinin ardından devam eden sözleşmeye rağmen şirketten ayrıldı.

David Beckham ve ailesine eleştiri! 'Utanç'

Eski futbolcu David Beckham, iş ortağı olmak için yedi haneli bir miktar ödemesine rağmen lüks moda markasıyla bağını kesti. 44 yaşındaki Beckham, Kent & Curwen markasının sahiplerinin 18 milyon sterlinlik (156 milyon TL) zarar bildirmesinin ardından beş yıllık anlaşmadan erken çekildi.

"YENİ BİR UTANÇ"

The Sun gazetesi haberi şu yorumla duyurdu: “Beckham Ailesi 335 milyon sterlin (yaklaşık 3 milyar TL) değerinde bir servete sahip olmasına rağmen, Victoria Beckham’ın moda şirketinin 25 çalışanını salgında ücretsiz izne çıkarmasından sonra yeni bir utanç.”

David Beckham, TV dizisi Peaky Blinders’tan esinlenerek hazırlanan yüksek profilli Kent & Curwen yelpazesini piyasaya sürdükten birkaç ay sonra ayrılıyor. The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Aslında geçen yılın sonunda şirketten ayrıldı. Ancak sözleşme görüşmeleri devam ediyor” dedi.

İŞTEN ÇIKARDILAR

Üç yılda 18 milyon sterlin zarar, şirketin sahibini geçen ekim ayında neredeyse üçte bir oranında personel azaltmaya zorladı ve böylece maaş maliyetleri 1.8 milyon sterlin düştü.

Fahiş fiyat uygulaması olan marka 75 sterline şapka, 155 sterline sweatshirt ve 450 sterline ceket satışı yapıyor.

Ayrılık kararına rağmen David Beckham, markanın yüzü olmaya devam ediyor ve resmi web sitesinde hala iş ortağı olarak geçiyor.

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