SPOR

David Blatt, MS hastalığına yakalandığını açıkladı

BASKETBOL HABERLERİ  | 19.08.2019 15:49 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı'nı çalıştıran David Blatt, Multipl Skleroz (MS) hastalığına yakalandığını açıkladı.

David Blatt, MS hastalığına yakalandığını açıkladı

David Blatt, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, birkaç ay önce hastalığına birincil ilerleyici MS teşhisi konulduğunu belirterek, "Hasta olduğumu öğrendiğimde hayatımın nasıl değişeceğiyle ilgili hissettiğim acı ve şoku atlattım. Hiçbir şekilde pes etmemeye karar verdim. Hastalığın bir tedavisi yok ama ölümcül de değil. Bu hastalıkla yaşamayı öğrenip hayatımı normal şekilde devam ettirebilmenin yollarını arayacağım. Asla pes etmeden, cesaret ve azimle hayatımı en iyi şekilde sürdürmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Olympiakos'un başına geçen ABD asıllı İsrailli başantrenör Blatt, daha önce Türkiye'de Anadolu Efes ve Darüşşafaka'yı çalıştırdı. İsrail ve Rusya milli takımlarında da başantrenörlük yapan 60 yaşındaki çalıştırıcı, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ise Cleveland Cavaliers'ta görev aldı.

Yeni keşfedildi! Bu tepelerin ardında öyle bir yer gizli ki...Yeni keşfedildi! Bu tepelerin ardında öyle bir yer gizli ki...
Tarık Phillip, TOFAŞ'taTarık Phillip, TOFAŞ'ta
Teodosic şoku! Çin'de yokTeodosic şoku! Çin'de yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
David Blatt Olympiakos

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Soldado, La Liga tarihine geçti

Soldado, La Liga tarihine geçti

Bomba transfer resmen açıklandı

Bomba transfer resmen açıklandı

Milli futbolcumuz ile ilgili şok gerçek

Milli futbolcumuz ile ilgili şok gerçek

Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Fenerbahçe Beko'da ayrılık

Fenerbahçe Beko'da ayrılık

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Dev hayal kırıklığı...

Dev hayal kırıklığı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursaspor Basketbol'da Serkan Erdoğan dönemi

Bursaspor Basketbol'da Serkan Erdoğan dönemi

Kerem Gönlüm İTÜ ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Kerem Gönlüm basketbola döndü

Kenan Sipahi Real Betis'le 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kenan Sipahi İspanya'da!

Fenerbahçe Beko'da Sinan Güler ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da ayrılık

Beşiktaş Sompo Sigorta'da, Samet Geyik'in sözleşmesi yenilendi

Beşiktaş'ta yeni imza

Milos Teodosic'in yeni takımı Segafredo Virtus Bologna oldu

İşte Teodosic'in yeni takımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.