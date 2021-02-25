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David Fincher yönetmenliğindeki The Killer’ın başrolüne en yakın isim Michael Fassbender

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 25.02.2021 10:59 | Son Güncelleme:
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David Fincher yönetmenliğindeki The Killer’ın başrolüne en yakın isim Michael Fassbender

Son olarak Mank filmiyle izleyicilerin beğenisini kazanan Davd Fincher sıradaki projesi için kolları sıvadı.

Siyah beyaz film Mank ile hasret giderdiğimiz David Fincher, bu sefer arayı çok açmayacak gibi görünüyor.

Deadline’da yayımlanan bir habere göre Fransa menşeli bir grafik roman olan, Alexis Nolent imzalı The Killer için kollar sıvanmış. Eserin merkezinde, ahlaki pusulası olmayan bir dünyada soğukkanlılıkla cinayet işleyen, isimsiz bir suikastçı konumlanmakta. Seri, YKY tarafından Tetikçi adıyla Türkçe’ye de kazandırılmıştı.

THE KILLER İÇİN BAŞROLE EN YAKIN İSİM MICHAEL FASSBENDER

Deadline’ın ulaştığı kaynaklar, henüz doğrulanmamış olsa da, Michael Fassbender’ın başrol için düşünüldüğünü söylüyor. Senarist koltuğu ise Fincher’ın Se7en’da işbirliği yaptığı Andrew Kevin Walker’a emanet.

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Proje, şaşırtıcı olmayacak şekilde, Netflix çatısı altında geliştiriliyor. Dijital platform ile kasım ayında 4 yıllık sözleşme imzalayan yönetmen için Netflix’i Netflix yapan isimlerden desek yanlış olmaz. House of Cards ile servisin ilk orijinal içeriğine imza atmış, Netflix’in geniş kitlelerce duyulmasına önayak olmuştu. Mindhunter dizisi ve yürütücü yapımcılığını üstlendiği Love, Death & Robots’ın ardından, son filmi Mank de yine Netflix kataloğunun öne çıkan işlerindendi.

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