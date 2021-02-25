Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Charlize Theron, lezbiyen bir karakteri canlandırmak istiyor

Charlize Theron, lezbiyen bir karakteri canlandırmak istiyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 25.02.2021 08:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Charlize Theron, lezbiyen bir karakteri canlandırmak istiyor

Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, aylar önce bir hayranının yaptığı öneri olan Zor Ölüm'ün lezbiyen uyarlamasında oynama isteğini yineledi.

Charlize Theron, Zor Ölüm'ün (Die Hard) lezbiyen uyarlamasında başrolü canlandırma fikrinde son derece ciddi olduğunu verdiği yeni röportajda yineledi.

Netflix'te yayımlanan The Old Guard filmiyle son dönemde isminden fazlasıyla söz ettiren Hollywood yıldızı 2020'nin sonunda Twitter'da bir hayranın yaptığı öneriyi onaylayarak sosyal medyada heyecan uyandırmıştı. Theron, bir hayranının odağında lezbiyen bir çiftin olacağı ve kendisinin başrolünde yer alacağı bir Zor Ölüm filminin çekilme ihtimaline dair paylaşımına cevap vererek basitçe, "Nereyi imzalayacağım" demişti.

595526-1942477644

IndieWire'ın haberine göre Theron verdiği yeni röportajda böyle bir projede yer alma isteğini yineledi. Görünüşe göre oyuncunun ihtiyacı olan tek şey projeyi üstlenmeye gönüllü bir stüdyo bulmak.

Borat 3 geliyor mu? Net konuştuBorat 3 geliyor mu? Net konuştu

Theron projeye dair şu ifadeleri kullandı:

Evet, ciddiyim, bu harika bir fikir. Bu yüzden Twitter'da cevap verdim. Çünkü bunun harika olduğunu düşündüm. 'Bu kişinin satış yapmaya başlaması gerekiyor. Bu harika bir fikir' diye düşündüm. Ve iki kadın olacağı gerçeğiyle, 'Evet beni dahil edin' diye düşündüm.

Sarışın Bomba (Atomic Blonde), The Old Guard, Mad Max: Fury Road gibi aksiyon filmlerinin yıldızı açısından proje son derece olumlu görünüyor.

Serinin son filmi Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün (A Good Day to Die Hard) 2013'te vizyona girmiş, beklenen etkiyi yaratamamış ve gişede ortalama bir gelir elde etmişti.

Orijinal serinin başrolünde yer alan Bruce Willis'in serinin yeni bir filminde yer alması olası görünmüyor ve bu nedenle pek çok kişi eğer ihtimal dahilindeyse serinin yeni bir karakterle devam etmesinin daha mantıklı olduğunu düşünüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk bitti mi?Aşk bitti mi?
'Çamaşır, bulaşık yıkıyorum''Çamaşır, bulaşık yıkıyorum'
Yıldızlar geçitine sahne olan aksiyon filmi....Yıldızlar geçitine sahne olan aksiyon filmi....
Anahtar Kelimeler:
Charlize Theron,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

'Çamaşır, bulaşık yıkıyorum'

'Çamaşır, bulaşık yıkıyorum'

Sette ölüm kalım savaşı! Başrol oyuncusuna saldırdı

Sette ölüm kalım savaşı! Başrol oyuncusuna saldırdı

1, 2, 3 değil tam dokuzuncu tercihmiş!

1, 2, 3 değil tam dokuzuncu tercihmiş!

Böyle yardımseverlik görülmedi! 4 farklı ülkeye ajanlık yaptı

Böyle yardımseverlik görülmedi! 4 farklı ülkeye ajanlık yaptı

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Kemal Sunal filmleri: Türk sinemasının mihenk taşı

Kemal Sunal filmleri: Türk sinemasının mihenk taşı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sadakatsiz dizisinin finalinde neler olacak? Sonu nasıl bitiyor?

Sadakatsiz dizisinin finalinde neler olacak? Sonu nasıl bitiyor?

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Kim der 56 yaşında... Durmak nedir bilmiyor

Kim der 56 yaşında... Durmak nedir bilmiyor

Diğer Haberler

Spider-Man 3 filminin adı nihayet belli oldu

Nihayet belli oldu

Pandemi George Clooney’e yaradı: 'Çamaşır, bulaşık yıkıyorum'

'Çamaşır, bulaşık yıkıyorum'

Borat 3 geliyor mu? Net konuştu

Borat 3 geliyor mu? Net konuştu

Spider-Man 3 oyuncuları, hayranları öyle bir trolledi ki...

Hayranlarını öyle bir trollediler ki...

Türkiye’den tek seçilen yapım olan Okul Tıraşı’ndan ilk fragman geldi

Türkiye’den seçilen tek yapımdan ilk fragman

Bu halini çok özledi! Zoe Saldana, Karayip Korsanlarıyla savaşmaya hazırlanıyor

Bu halini çok özledi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.