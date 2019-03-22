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David Luiz’den sevgilisi Sara Madeira'ya sürpriz evlilik teklifi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.03.2019 08:55 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin yıldız futbolcusu David Luiz, kız arkadaşı Sara Madeira'ya evlenme teklifi etti. Madeira, Luiz'in teklifini kabul ederken o anlar sosyal medyada yayınlanan bir video ile duyuruldu.

David Luiz’den sevgilisi Sara Madeira'ya sürpriz evlilik teklifi

Chelsea’nin savunma oyuncusu David Luiz, futbol dünyasındaki renkli kişiliğini özel hayatında da yansıtıyor. Brezilyalı futbolcu, kız arkadaşı Sara Madeira’ya sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu. David Luiz’in bu anları, ünlü yıldızlarla sosyal medya projeleri yapan bir ajans tarafından kayda alındı ve kamuoyu ile duyuruldu. Sevgilisinin önünde diz çöken David Luiz, havai fişekler ve müzik eşliğinde yaptığı evlenme teklifine olumlu yanıt aldı.

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Anahtar Kelimeler:
david luiz Sara Madeira İngiltere Premier Lig

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