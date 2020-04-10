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  4. David Luiz'den sihirbazlık gösterisi paylaşım rekorları kırıyor!

David Luiz'den sihirbazlık gösterisi paylaşım rekorları kırıyor!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.04.2020 17:05 | Son Güncelleme

Arsenal'in 32 yaşındaki stoperi David Luiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla trend oldu.

David Luiz'den sihirbazlık gösterisi paylaşım rekorları kırıyor!

Karantina günlerini evde geçiren yıldız futbolcu David Luiz sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Ayna karşısına geçen başarılı stoper sihirbazlık gösterisi yaptı. "Kim kaybederse evi temizler" notuyla paylaşım yapan yıldız oyuncu dikkatleri üstüne çekti. Kısa süre içinde 1 milyon izlenmeyi aşan video trendler listesine katıldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Quem perder limpa a casa!!! ????????????????????✌????

David Luiz (@davidluiz_4)'in paylaştığı bir gönderi ()


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arsenal david luiz mesut ozil

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