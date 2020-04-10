David Luiz'den sihirbazlık gösterisi paylaşım rekorları kırıyor!

Karantina günlerini evde geçiren yıldız futbolcu David Luiz sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Ayna karşısına geçen başarılı stoper sihirbazlık gösterisi yaptı. "Kim kaybederse evi temizler" notuyla paylaşım yapan yıldız oyuncu dikkatleri üstüne çekti. Kısa süre içinde 1 milyon izlenmeyi aşan video trendler listesine katıldı.
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