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David Moyes: Bale'yi kaçırmayı planladık

İNGİLTERE HABERLERİ  | 17.10.2020 18:41 | Son Güncelleme

David Moyes, Manchester United'da görev yaptığı dönemde Gareth Bale'ı kaçırmayı planladıklarını ifade etti.

David Moyes: Bale'yi kaçırmayı planladık

David Moyes, 2013 yazında Manchester United'da görev yaptığı dönemde United'ın Bale ile gizli bir sözleşme imzalamak istediğini ifade etti.

United'daki ilk transferinin Bale olmasını çok istediğini dile getiren Moyes, "United'da büyük bir projenin başına geçtim ve ilk istediğim şey Bale'ın Old Trafford'da mücadele etmesiydi. Bale ile görüştük ancak Real Madrid de onu istiyordu. Bale'ı kaçırmaya çalıştım. United, Real Madrid'den daha yüksek bir bonservis bedeli teklif etti ancak Real Madrid de Bale'a United'dan daha yüksek bir maaş teklif etti; Bale da Real Madrid'e gitti" dedi.

Transfer için Bale'ı kaçırmayı dahi düşündüklerini ifade eden Moyes, "Bu bir çılgınlık olarak düşünülebilir ama Bale'ı transfer için kaçırmayı bile düşündük. Bale için antrenman sahamızda özel bir helikopteri hazır bulunduruyorduk; bir şansımız olduğunu düşündük ama Bale, Real Madrid'i seçti" şeklinde konuştu.

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